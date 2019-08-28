ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-28T09:41:49+03:00

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Инцидент случился в одной из средних общеобразовательных школ, расположенных в Первореченском районе. Неожиданно для себя директор учреждения нашла в одном из помещений опасное «хранилище». В кабинетах можно обнаружить всякое: скелет в шкафу, притом в буквальном смысле этого слова, инвентарь для лабораторных исследований, но вот боеприпасы – это уже что-то новенькое. В тайнике был спрятан целый арсенал: пять мин, семь взрывателей, восемь гранат, около ста патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», на место для проверки информации незамедлительно направились специалисты-взрывотехники. При осмотре саперы выяснили, что это учебные боеприпасы. К счастью, найденные предметы не представляли реальной опасности. Мины и гранаты вывезли на военный полигон, чтобы уничтожить.

Разумеется, по факту находки сотрудники полиции проводят проверку. В ее рамках выяснят, каким образом боеприпасы попали в общеобразовательное учреждение, и кто может понести за это ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU