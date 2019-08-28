2019-08-28T09:41:49+03:00
Общество

ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами

На месте работали специалисты-взрывотехники, полицейские проводят проверку
Кристина ГРИНМарк КАПУСТИН
Поделиться:
Саперы вывезли весь найденный арсенал на военный полигон.Саперы вывезли весь найденный арсенал на военный полигон.Фото: Игорь НОВИКОВ
Изменить размер текста:

Инцидент случился в одной из средних общеобразовательных школ, расположенных в Первореченском районе. Неожиданно для себя директор учреждения нашла в одном из помещений опасное «хранилище». В кабинетах можно обнаружить всякое: скелет в шкафу, притом в буквальном смысле этого слова, инвентарь для лабораторных исследований, но вот боеприпасы – это уже что-то новенькое. В тайнике был спрятан целый арсенал: пять мин, семь взрывателей, восемь гранат, около ста патронов и четыре магазина к автомату Калашникова.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», на место для проверки информации незамедлительно направились специалисты-взрывотехники. При осмотре саперы выяснили, что это учебные боеприпасы. К счастью, найденные предметы не представляли реальной опасности. Мины и гранаты вывезли на военный полигон, чтобы уничтожить.

Разумеется, по факту находки сотрудники полиции проводят проверку. В ее рамках выяснят, каким образом боеприпасы попали в общеобразовательное учреждение, и кто может понести за это ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке