В Приморье пенсионерка, считавшая себя обузой для семьи, покончила с собой

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-28T10:26:15+03:00

Женщина часто болела и говорила родным, что не хочет жить

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Трагедий случилась в Первомайском районе. В многоквартирном доме жили пожилая женщина, ее дочь и внучка. Пенсионерка страдала серьезным заболеванием и часто говорила дочери, что не хочет жить, потому что чувствует себя обузой для всей семьи. К сожалению, разубедить приморчанку детям не удалось.

Все случилось, когда младшее поколение ушли из дома по делам. В итоге пожилая женщина покончила с собой. Соседи, которые стали очевидцами происшествия, вызвали бригаду скорой помощи. Медикам, прибывшим на место, оставалось лишь констатировать смерть. Спасти пенсионерку было невозможно. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», в квартире не было предсмертное записки, но, судя по рассказу родственников, суицид – основная версия произошедшего.

Тело женщины направили в морг для проведения необходимых экспертиз, в ходе которых судмедэксперты установят официальную причину смерти. А пока сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU