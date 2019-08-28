2019-08-28T10:26:15+03:00
Происшествия

В Приморье пенсионерка, считавшая себя обузой для семьи, покончила с собой

Женщина часто болела и говорила родным, что не хочет жить
Кристина ГРИНМарк КАПУСТИН
Поделиться:
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Трагедий случилась в Первомайском районе. В многоквартирном доме жили пожилая женщина, ее дочь и внучка. Пенсионерка страдала серьезным заболеванием и часто говорила дочери, что не хочет жить, потому что чувствует себя обузой для всей семьи. К сожалению, разубедить приморчанку детям не удалось.

Все случилось, когда младшее поколение ушли из дома по делам. В итоге пожилая женщина покончила с собой. Соседи, которые стали очевидцами происшествия, вызвали бригаду скорой помощи. Медикам, прибывшим на место, оставалось лишь констатировать смерть. Спасти пенсионерку было невозможно. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», в квартире не было предсмертное записки, но, судя по рассказу родственников, суицид – основная версия произошедшего.

Тело женщины направили в морг для проведения необходимых экспертиз, в ходе которых судмедэксперты установят официальную причину смерти. А пока сотрудники полиции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города
Срок 4,5 года в колонии-поселении за смерть ребенка и женщины во Владивостоке
В Дальнереченске обещают заплатить каждому пришедшему на выборы
Железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района прекращено из-за ливней
ОБЖ по-приморски: в средней школе нашли «тайник» с минами, гранатами и патронами
«Судьба уберегла» - подпорная стенка во Владивостоке едва не убила девушку
Во Владивостоке аферистка с талантом клонирования голоса убедила новую «подругу» дать ей денег на путевку
Очереди на границе станут меньше: затопленный в Приморье погранпереход снова открыли
Оползни унесли дома в море на базе отдыха в селе Безверхово
Автомобиль «утащили» ливни в Партизанском районе
Мы перемещались как могли: на затопленном Спортивном рынке Владивостока появился необычный транспорт
Трасса на Шамору до сих пор перекрыта из-за ливня
Работники предприятий Владивостока сегодня могут закончить рабочий день раньше обычного
Трассу между Шкотово и Партизанском перекрыли
От воздушной гавани к просто гавани: аэропорт Владивостока затопило ливнями
Автобус качается в дождевой воде прямо на проезжей части во Владивостоке