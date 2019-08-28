2019-08-28T10:41:33+03:00
Общество

В Дальнереченске обещают заплатить каждому пришедшему на выборы

Местные власти называют рассылаемые сообщений фейком, к ним присоединяются и жители [фото]
Александра ЖДАНОВА
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В Дальнереченске вокруг выборов депутатов местной думы разгорается скандалВ Дальнереченске вокруг выборов депутатов местной думы разгорается скандалФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В Дальнереченске вокруг выборов депутатов местной думы разгорается скандал. Люди уже получали листовки на арабском языке, теперь в почтовых ящиках жители города находят письма, которые сулят дополнительный доход или компенсацию пострадавшим от тайфунов и затяжных дождей. Единственное условие – придти на выборы 8 сентября.

Письма рассылаются якобы от лица партии «Единая Россия» и администрации Дальнереченского городского округа. В одном сообщении говорится о том, что жителям выплатят 4675 рублей, красиво прикрываясь «решением по повышению уровня жизни граждан и увеличении их доходов, снижения уровня бедности в Дальнереченске». Причем есть шанс заработать больше. По условиям «акции», необходимо привести друга на избирательный участок и получить еще по 2,5 тысячи за каждого.

Людям обещают деньги Фото: Предоставлено очевидцами

Людям обещают деньгиФото: Предоставлено очевидцами

Второе письмо говорит о том, что его получатель признан пострадавшим от «наводнения в зоне действия «Чрезвычайная ситуация муниципального характера». Авторы обещают по три тысячи рублей компенсации – не густо. Причем выплатить деньги якобы администрация сможет не раньше 15 мая 2020 года, но граждане, которые придут на досрочное голосование, получат материальную помощь в увеличенном размере моментально.

Письма рассылаются якобы от лица партии «Единая Россия» и администрации Дальнереченского городского округа Фото: Предоставлено очевидцами

Письма рассылаются якобы от лица партии «Единая Россия» и администрации Дальнереченского городского округаФото: Предоставлено очевидцами

Налицо явная манипуляция общественным сознанием и попытка спекулировать на человеческом несчастье. Дело в том, что жители Дальнереченска сильно пострадали от тайфунов и затяжных дождей, на чем пытаются сыграть черные пиарщики. Люди спасают урожай и пытаются подготовиться к зиме, что на руку заказчикам писем.

- Это фейк и эти поддельные письма были сделаны специально к предстоящим выборам. Все соответствующие документы мы подали в органы внутренних дел и прокуратуру, - прокомментировал Александр Павлов, глава Дальнереченского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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