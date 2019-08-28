Срок 4,5 года в колонии-поселении за смерть ребенка и женщины во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-28T12:11:46+03:00

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Приморец за рулем автомобиля Volvo сбил семью из трех человек прямо на тротуаре. Молодая мама с ребенком скончались в реанимации. Глава семейства выжил, но был госпитализирован. ДТП произошло в феврале 2019 года на улице 40 лет ВЛКСМ. На днях осужденному водителю Николаю Тимченко вынесли приговор – 4 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Трагедия произошла около шести часов вечера. Работник механо-монтажного цеха «Дальзавода» Андрей К. вместе с женой и сыном шли по тротуару, держась за руки. Мальчишке только исполнилось полтора года, поэтому он едва доставал до родительских ладоней. Семья о чем-то беседовала. Никто из них не мог предугадать столкновение.

На высокой скорости автомобиль Volvo перескочил клумбу и налетел на людей. После удара машина остановилась, под его колесами осталась женщина. Ребенка и мужчину удар откинул на несколько метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/692675" frameborder="0"></iframe> Момент страшной аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видео: dps_vl.

За рулем авто находился Николай Тимченко. Мужчина хотел обогнать поток машин по «встречке», но не справился с управлением. Как только виновник понял, что натворил, то испугался. Воспользовался суматохой и сбежал.

Впоследствии оказалось, что у автомобиля Volvo была неисправность – в рабочей жидкости в гидроприводе тормозов был воздух. Владелец прекрасно был об этом осведомлен и сознательно уселся за руль.

На протяжении суток после побега за Николаем Тимченко охотились не только наряды полицейских, но и жители города. В конце концов мужчину обнаружил - повязали на моменте, когда он попытался сесть в маршрутный автобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1028" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/693185" frameborder="0"></iframe> Допрос Тимченко.

На Тимченко завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, звучит это так: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Суд признал Николая Тимченко виновным. Ему назначили наказание - 4 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. К слову, это то место, в котором за арестантами не наблюдают надзиратели. Осужденные ходят в гражданской одежде. А самым жирным плюсом является то, что «заключенным» разрешено выходить погулять в соседние населенные пункты.

Кстати, еще Тимченко лишили прав на целых три года.

ИСТОЧНИК KP.RU