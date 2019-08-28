Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города
На главном энергетическом объекте Владивостока - ТЭЦ-2 - в четверг (28 августа) случился пожар. Местные жители услышали громкий хлопок, затем в воздух поднялся столб черного едкого дыма. В довесок людей оглушил непонятный шум.
- Этот гул на Чуркине даже слышно было, а потом звук сирен пожарных машин, - пишут пользователи в социальных сетях.
По информации источников, на самой большой теплоэлектроцентрали дальневосточной столицы произошло повреждение трансформатора. Вероятно, поспособствовали этому мощные ливни, которые идут во Владивостоке второй день.
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока.Предоставлено очевидцами
- В настоящее время станция работает в штатном режиме. Угроза отключения электроэнергии и горячего водоснабжения отсутствует. Жителям ничего не угрожает, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в АО «Дальневосточная генерирующая компания».
Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока.Предоставлено очевидцами
Напомним, что вчера, 27 августа, из-за ливня временно из строя вышли две подстанции. Без света остались сотни жителей Владивостока. На одной из подстанций произошел пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU