Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока: черный дым и громкий гул напугали жителей города

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-28T13:42:19+03:00

Непонятный шум с улицы Фадеева был слышен даже на мысе Чуркина [фото, видео]

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На главном энергетическом объекте Владивостока - ТЭЦ-2 - в четверг (28 августа) случился пожар. Местные жители услышали громкий хлопок, затем в воздух поднялся столб черного едкого дыма. В довесок людей оглушил непонятный шум.

- Этот гул на Чуркине даже слышно было, а потом звук сирен пожарных машин, - пишут пользователи в социальных сетях.

По информации источников, на самой большой теплоэлектроцентрали дальневосточной столицы произошло повреждение трансформатора. Вероятно, поспособствовали этому мощные ливни, которые идут во Владивостоке второй день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728651" frameborder="0"></iframe> Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока.Предоставлено очевидцами

- В настоящее время станция работает в штатном режиме. Угроза отключения электроэнергии и горячего водоснабжения отсутствует. Жителям ничего не угрожает, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728652" frameborder="0"></iframe> Пожар на самой большой ТЭЦ Владивостока.Предоставлено очевидцами

Напомним, что вчера, 27 августа, из-за ливня временно из строя вышли две подстанции. Без света остались сотни жителей Владивостока. На одной из подстанций произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU