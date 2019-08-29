Погода во Владивостоке на 29 августа 2019 года: днем +20, вечером дождь

СЕГОДНЯ 02:45 2019-08-29T02:45:14+03:00

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Погодные условия в Приморье 29 августа определяют фронтальные разделы. Местами в крае пройдут очень сильные дожди. Температура воздуха 19…24 градуса выше ноля. Умеренный ветер берет направление с юга, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке ближе к вечеру ожидается дождь. Весь день на небе продержится переменная облачность. Юго-восточный ветер по силе умеренный. Температура воздуха +18…+20 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, пройдет дождь во второй половине дня. Облака затянут небо не полностью – будут значительные прояснения. Южный ветер в умеренных пределах. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

В Находке переменная облачность. Дождь пройдет ближе к вечернему времени суток. Температура воздуха +20…+22 градуса. Ветер направляется с юга и юго-востока, по скорости – умеренный.

Максимальная температура приморских вод зарегистрирована в заливе Посьета – 23 градуса со знаком плюс. В Амурском заливе приборы показывают 21 градус, а в бухте Находка еще меньше – 19 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU