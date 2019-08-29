2019-08-29T04:02:26+03:00
Общество

Фонд «Восточный Порт» помог многодетным семьям Врангеля со сборами детей в школу

Фонд присоединился к традиционной общегородской акции «Помоги собраться в школу»
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Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» присоединился к традиционной общегородской акции «Помоги собраться в школу». Для детей, обучающихся в начальных классах школ микрорайона Врангель, сотрудники Фонда собрали канцелярские принадлежности, материалы для изобразительного творчества, торбы для «сменки» и другие школьные товары. Подарочные наборы вручили детям, их родителям и директорам школ №№18, 19 и 20 представители Фонда «Восточный Порт».

Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак вручает подарки ученикам МБОУ СОШ №19

Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак вручает подарки ученикам МБОУ СОШ №19

- Помощь образовательным учреждениям Врангеля – одна из первостепенных задач нашей работы, - отметил в ходе вручения подарков Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак. – Искренне надеюсь, что наша поддержка поможет ребятам в учёбе. Родителям и учителям хочу пожелать терпения и выдержки в новом учебном году. Со своей стороны, мы продолжим поэтапную реализацию «Образования» - одной из двенадцати программ социального развития, определённых Фондом. Наша основная задача – улучшение качества жизни во Врангеле, - подчеркнул Вадим Байбак.

Помощь образовательным учреждениям Врангеля – одна из первостепенных задач работы Фонда «Восточный Порт».

Помощь образовательным учреждениям Врангеля – одна из первостепенных задач работы Фонда «Восточный Порт».

Стоит отметить, что «Помоги собраться в школу» - далеко не первая акция Фонда «Восточный Порт» в рамках реализации социальных программ в текущем году. Например, в учебных классах МБОУ СОШ №19 были установлены современные окна, отремонтирован спортзал и приобретен современный спортивный инвентарь, включая тренажеры. На территории школы заасфальтировали дорожки. В новом учебном году Фонд намерен учредить ученическую стипендию имени В.А. Васяновича для школьников старших классов за особые успехи в учебе, спорте и общественной жизни.

Директор МБОУ СОШ №19 Лариса Медведева и Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Директор МБОУ СОШ №19 Лариса Медведева и Президент Фонда «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Напомним, Фонд поддержки социальных и экологических инициатив был создан АО «Восточный Порт» в феврале текущего года с целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля. Менее, чем за полгода Фонд стал значимой площадкой для прямого, открытого диалога с жителями микрорайона, эффективным механизмом поддержки социального развития. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

Директор МБОУ СОШ №18 Ирина Фомина и председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Андрей Карпов.

Директор МБОУ СОШ №18 Ирина Фомина и председатель Попечительского совета Фонда «Восточный Порт» Андрей Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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