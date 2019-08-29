2019-08-29T05:20:24+03:00
Общество

Огонь тушили 25 пожарных: сгорела пекарня во Владивостоке

Существовала угроза перехода огня на соседние строения
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Пожарные потушили огонь в двухэтажном строенииПожарные потушили огонь в двухэтажном строенииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Двухэтажное здание, расположенное неподалеку от Мариинского театра, загорелось 29 августа. Тушить огонь прибыли 25 спасателей. Никто в результате пожара не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

В спасательную службу Приморья сообщили о возгорании в 5.10 утра. Уже спустя 5 минут команда МЧС прибыла на место происшествия. Горела кровля у здания по адресу: улица Запорожская, 87а. Масштаб пожара поражал - впоследствии оказалось, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь вполне мог переместиться на соседние строения. Но спасателям удалось предотвратить новые разрушения. На полную ликвидацию открытого горения пожарные потратили 1,5 часа.

На втором этаже сгоревшего здания ранее располагалась хлебопекарня. Многие жители города любили ее за возможность покупки кондитерских изделий оптом. Многие приморцы, к примеру, к дню рождения могли за раз там заказать 25 пицц.Что было очень удобно для больших компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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