Общественный транспорт во Владивостоке до сих пор ходит с нарушениями графиков движения

СЕГОДНЯ 05:49 2019-08-29T05:49:53+03:00

На многих участках дорог все еще переливы дождевой воды

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Автобусы во Владивостоке сегодня, 29 августа, все еще ходят с нарушениями в графике. Ливневые дожди размыли многие участки дорог из-за чего движение затруднено, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

По сведениям представителей управления городским транспортом, на 12 часов дня из-за затопления Снеговой улицы нарушен график маршрута №32. В районе остановки «ДСК» поток машин проходит медленнее обычного.

Из-за перекрытия дорогие Океанская – бухта Лазурная, автобус № 28 ходит только до воинской части. При этом маршруты с номерами 26 и 72 работают по графику.

Движение трамваев и троллейбусов сегодня было восстановлено. Ранее на площади Луговой вода размыла трамвайные пути.

Напомним, что вчера во Владивостоке мэром города был введен режим ЧС. А несколько позже первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина подписала распоряжение о введении режима ЧС в Приморском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU