СЕГОДНЯ 07:35 2019-08-29T07:35:13+03:00

Военный грузовик не справился со стихией, и его смыло сильным течением реки. Фото: Социальные сети

Отчаянный водитель, вероятно, думал, что справится с этой задачей, но попытка оказалась тщетной [видео]

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Несмотря на то, что сейчас над Владивостоком светит солнце, последствия от тропических ливней продолжают кошмарить местных жителей. Подтопленные улицы, дома, дороги – так выглядит город после мощного стихийного удара. Все происходящее горожане публикуют в интернете, чтобы жители других регионов видели масштабы бедствия.

В сети сейчас активно распространяется видео, на котором военный грузовик смыло в реку. Машина целенаправленно ехала прямо, практически ныряя, все глубже и глубже в воду. Но водитель транспортного средства давить на тормоз не торопился, продолжал движение. Однако даже военный грузовик бессилен перед стихией. Как итог – машину просто смыло сильным течением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728785" frameborder="0"></iframe> В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней.

Автор зрелищного видео до конца надеется на то, что военнослужащий, находящийся за рулем, справится с этой задачей. Однако рассчитывать было не на что. Стихия победила в этой схватке.

ИСТОЧНИК KP.RU