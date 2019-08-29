В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней
Несмотря на то, что сейчас над Владивостоком светит солнце, последствия от тропических ливней продолжают кошмарить местных жителей. Подтопленные улицы, дома, дороги – так выглядит город после мощного стихийного удара. Все происходящее горожане публикуют в интернете, чтобы жители других регионов видели масштабы бедствия.
В сети сейчас активно распространяется видео, на котором военный грузовик смыло в реку. Машина целенаправленно ехала прямо, практически ныряя, все глубже и глубже в воду. Но водитель транспортного средства давить на тормоз не торопился, продолжал движение. Однако даже военный грузовик бессилен перед стихией. Как итог – машину просто смыло сильным течением.
В Приморье военный грузовик смыло в реку после тропических ливней.
Автор зрелищного видео до конца надеется на то, что военнослужащий, находящийся за рулем, справится с этой задачей. Однако рассчитывать было не на что. Стихия победила в этой схватке.
ИСТОЧНИК KP.RU