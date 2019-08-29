Приморские энергетики контролируют паводковую обстановку

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-29T14:30:29+03:00

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») оперативно выполняют аварийно-восстановительтные работы на энергообъектах с учетом изменений в паводковой обстановке в регионе.

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С 26 по 28 августа из-за сильных дождей, прошедших в южных районах Приморья, наиболее сложная паводковая обстановка сложилсь в Партизанском районе. В результате сильного разлива рек Постышевка и Тигровая произошло падение нескольких опор ЛЭП 6 кВ, что привело к нарушению энергоснажения в селах Наречное, Бровничи и Углекаменск.

После снижения уровня воды энергетики проведут осмотр оборудования, после чего восстановят электроснабжение потребителей.

Энергетики контролируют работу энергообъектов в зоне паводка, выполняют обходы подстанций и линий электропередачи, расположенных вблизи рек и водоёмов, организованы гидропосты. Для координации аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействуют с администрациями муниципальных образований и управлением МЧС по Приморскому краю.

Стоит отметить, что в сетях приморского филиала ДРСК в период непогоды с 26 по 28 августа массовых серьезных повреждений электросетевых объектов не зафиксировано. На сегодняшний день в Приморье остаются подтопленными 712 опор ЛЭП 0,4-110 кВ.

Филиал "Приморские электрические сети" просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб "112" или "010".

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397

ИСТОЧНИК KP.RU