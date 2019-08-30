Стихия в составе ОПГ: ливень помог жителям Владивостока избавиться от улик после кражи на сотни тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-30T08:45:42+03:00

Ливень будто работал с преступником в сговоре и помог ему избавиться от улик после кражи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Любопытный инцидент произошел во Владивостоке в то время, как регион находился во власти стихии. Ливень будто работал с преступником в сговоре и помог ему избавиться от улик после кражи.

Случилось все во время сильного ливня. Пока жители дальневосточной столицы прятались от непогоды в своих домах, преступники не спали. Некоторые из них воспользовались потопом и обчистили гараж, расположенный в одном из городских ГСК. Мало того, что обильные осадки привлекли все внимание на себя, поэтому злоумышленники остались незамеченными, так они еще смыли все улики, которые могли бы привести оперативников на их след. Владелец гаража и имущества в нем обнаружил пропажу лишь на утро и обратился в полицию.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», из гаража украли японскую надувную лодку, две туристические палатки, различные амуниции, предметы для охоты и рыбалки на природе. Ущерб мужчина оценил в 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены личности преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU