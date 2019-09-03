2019-09-03T03:13:14+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 3 сентября 2019 года: днем до +25 градусов, кратковременные дожди

На большей части региона сегодня переменная облачность
Кристина ГРИН
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Во Владивостоке сегодня ожидаются кратковременные осадки.Во Владивостоке сегодня ожидаются кратковременные осадки.Фото: Кристина ГРИН
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Погоду в регионе диктует поле повышенного атмосферного давления. Отсюда и переменная облачность с большой вероятностью выпадения осадков. Но стихия непостоянна: пока в одной части региона прогнозируют кратковременные дожди, в другой синоптики не исключают вероятность грозы. Утром жители Приморья могли застать туман, но уже ближе полудню от него и след простыл. Температуры воздуха в крае поднимутся до +22+27 градусов. Ветер умеренный южный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Прихватите при выходе из дома с собой зонт, потому что утром и вечером специалисты прогнозируют кратковременные дожди со 100-процентной вероятностью. Возможно, что осадки буду сопровождаться грозой. Дневные температуры будут в пределах +23+25 градусов. Ветер умеренный южный.

Переменная облачность во вторник и в Уссурийске, но здесь синоптики осадки не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +26 градусов. Ветер во второй половине дня станет умеренным южным.

Во второй половине дня и вечером кратковременные осадки прогнозируются в Находке. Не исключается и появление грозы. Дневные температуры воздуха в пределах +23+25 градусов. Ветер умеренный, восточный и юго-восточный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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