Евгений Дитрих наградил работников АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 03:54 2019-09-06T04:52:57+03:00

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Сегодня на площадке V Восточного экономического форума Министр транспорта РФ Евгений Дитрих наградил сотрудников АО «Восточный Порт».

За многолетний добросовестный труд, а также в связи с 45-летним юбилеем предприятия, правительственными наградами отмечено семь работников порта.

Медалью Минтранса РФ «За строительство транспортных объектов» награждён коммерческий директор АО «Восточный Порт» Олег Альмакеев; стаж работы 12 лет.

Нагрудным знаком «Почётный работник морского транспорта» награжден докер-механизатор Андрей Снытко; стаж работы 38 лет.

Сегодня на площадке V Восточного экономического форума Министр транспорта РФ Евгений Дитрих наградил сотрудников АО «Восточный Порт».

Благодарностями Министерства транспорта награждены:

- Капитан буксира-кантовщика «Инженер Мисан» Портофлота Александр Чайцын; стаж 30 лет;

- Оператор Елена Сенькина; стаж 36 лет;

- Начальник коммерческого отдела Инна Балицкая; стаж 19 лет;

- Водитель Сергей Ермолаев; стаж 40 лет;

- Оператор Марина Горковенко; стаж 35 лет.

Ещё двенадцати сотрудникам АО «Восточный Порт» награды Минтранса РФ будут вручены на предприятии. Благодарностями за добросовестный труд отмечены:

- Специалист 1-й категории Валентина Евпак; стаж 37 лет;

- Слесарь-электрик Фёдор Нагорный; стаж 34 года;

- Начальник отдела Сергей Оленников; стаж работы 16 лет;

- Механик Олег Касьянов; стаж работы 31 год;

- Механик Евгений Примак; стаж работы 31 год;

- Механик Павел Рабощук; стаж работы 34 года;

- Начальник железнодорожного комплекса Алексей Нагорный; стаж работы 6 лет;

- Старший юрисконсульт Татьяна Славина; стаж работы 14 лет;

- Водитель Александр Интяков; стаж работы 37 лет;

- Сменный механик Виталий Кузьмин; стаж работы 33 года;

- Инженер-технолог Портофлота Лидия Кашицына; стаж работы 33 года;

- Оператор Валентина Шкляр; стаж работы 31 год.

За многолетний добросовестный труд, а также в связи с 45-летним юбилеем предприятия, правительственными наградами отмечено семь работников порта.

- Мы очень гордимся каждым нашим сотрудником. «Восточный Порт» - это, в первую очередь, люди. Благодаря их ежедневному самоотверженному труду, возможна реализация самых сложных и амбициозных проектов. Нас в АО «Восточный Порт» более двух тысяч, и каждый вносит свою лепту в большое правильное дело. Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам нашего предприятия. Спасибо за ваш труд! - отметил генеральный директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

В АО «Восточный Порт» более двух тысяч сотрудников, и каждый вносит свою лепту в большое правильное дело.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

АО «Восточный Порт» - порт свободного доступа. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса, включая создание железнодорожной инфраструктуры. Проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки обеспечен отечественной грузовой базой. Ввод в эксплуатацию Третьей очереди увеличит грузооборот терминала до 50-55 млн тонн в год.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Безопасность», «Ветераны», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU