И снова лобовое: массовое ДТП сковало ночной Владивосток

7 Сент. 18:54 2019-09-07T19:03:16+03:00

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Массовое ДТП, главными участниками которого снова стали две Toyota Prius, произошло в приморской столице в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, повреждены больше 4-х машин. Авария случилась на Партизанском проспекте, сообщает «КП»-Владивосток».

Дорога оказалась частично перекрыта. Фото: dpscontrol125rus

ДТП произошло при движении с «Картинной галереи» в направлении «Инструментального завода», возле дома 28А на Партизанском проспекте. Причины лобового столкновения еще предстоит выяснить полицейским, но о скорости авто можно судить уже сейчас. Обе машины получили колоссальные кузовные повреждения, а экипажам, отнюдь не предназначенных для гонок авто, понадобилась помощь медиков. На месте столкновения сейчас работают представители экстренных служб города. Движение во всех направлениях на аварийном участке крайне затруднено. Свидетели уверяют, что во время происшествия оказались подбиты еще четыре машины.

Движение затруднено во всех направлениях. Фото: Яндекс.Карты

Стоит отметить, что ДТП стало уже третьим серьезным столкновением за сутки, во время которого пострадали люди. При этом обе предыдущие аварии также случались на встречной полосе. Участниками одной из них, по стечению обстоятельств, оказались две Toyota Prius.

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ИСТОЧНИК KP.RU