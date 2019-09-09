Приморские электрические сети завершили аварийно-восстановительные работы

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-09T11:38:38+03:00

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Приморские электрические сети завершил аварийно-восстановительные работы на линиях 6-110 кВ. Энергетики продолжают работать по отдельным заявкам потребителей, организуют ремонтные работы на линиях, повреждённых тайфуном.

Сегодня в течение дня бригады энергетиков выполняли аварийно-восстановительные работы в Надеждинском, Шкотовском районах, г. Большой Камень. На других территориях шла активная расчистка линий, выполнялся ремонт проводов, установка и укрепление опор, проверялась исправность оборудования. В настоящий момент подключены все потребители по распределительным сетям 6-10 кВ приморского филиала ДРСК. Энергетики приступили к отработке отдельных заявок от потребителей по линиям 0,4 кВ.

Сильнее всего тайфун «Линлин» повредил электрические сети в южных районах Приморья, на них пришлось около половины всех отключений.

Напомним, что за время прохождения тайфуна в сетях приморского филиала ДРСК было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это наибольшее количество отключений в 2019 году, вызваных прохождением тайфуна.

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.