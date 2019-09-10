Макет Третьей очереди АО «Восточный Порт» привлек большое количество посетителей ВЭФ-2019

СЕГОДНЯ 04:31 2019-09-10T04:35:41+03:00

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В минувшее воскресенье на Университетской набережной острова Русский финишировала программа Пятого Восточного экономического форума. По подсчетам, во время официальной и неофициальной частей ВЭФ выставку «Улицы Дальнего Востока», организованную в рамках масштабного международного мероприятия, посетили более 48 тысяч человек.

Одним из центров притяжения посетителей стал павильон Приморского края, оформленный в виде морской раковины. Внутри сооружения были представлены последние достижения и наиболее перспективные разработки приморцев. Экспозиции павильона открывал макет Третьей очереди специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» - полностью автоматизированной высокотехнологичной площадки, оснащенной эффективной защитой от воздействия на окружающую среду.

Построенная с применением наилучших доступных технологий на берегу бухты Врангеля Третья очередь была введена в эксплуатацию во время ВЭФ-2019. Вывод проекта на полную мощность позволит АО «Восточный Порт» увеличить перевалку грузов практически вдвое - до 55 млн тонн в год. Третья очередь станет дополнительным мощным драйвером социально-экономического развития Приморья. В частности, значительно возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Посетителей приморского павильона, интересовавшихся проектом стивидорной компании, в том числе с точки зрения трудоустройства, проинформировали о том, что с запуском Третьей очереди на производстве создано более 600 высококвалифицированных рабочих мест. Интерес людей был вполне понятен, ведь многие годы АО «Восточный Порт» заслуженно имеет репутацию социально-ответственного предприятия, которое всесторонне заботится о своих сотрудниках, обеспечивает им комфортные условия для работы и достойную оплату труда.

Стоит отметить, что рядом с павильоном Приморского края также разместился бар «Восточного Порта» с эффектно подсвеченным макетом реклаймера – многотонного роторного экскаватора, предназначенного для забора угля со штабеля. В воскресный день эта машина успешно привлекала в бар с мороженым и прохладительными напитками посетителей «Улицы Дальнего Востока».