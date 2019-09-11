2019-09-11T05:51:31+03:00
Общество

Хочешь новый Iphone раньше всех? Заплати на 15 тысяч больше: во Владивостоке появилось необычное предложение

Одна из компаний по продаже мобильных телефонов предлагает купить новые телефоны Apple на два дня раньше официального старта продаж
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Презентация новых телефонов AppleПрезентация новых телефонов AppleФото: REUTERS
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После того, как корпорация Apple представила новую линейку телефонов Apple Iphone, реселлеры и компании по продаже мобильных телефонов поспешили обновить свой ассортимент предложений. Многие успели не только начать предзаказ новой «яблочной» техники, но и объявили о старте продаж раньше других. Владивосток не остался в стороне - одна из компаний предлагает заплатить на 15 тысяч больше и стать счастливым обладателем нового телефона на несколько дней раньше.

Так в компании Itech журналисту «Комсомольской правды - Владивосток» рассказали, что официально продажи новых Apple Iphone 11, 11 Pro и 11 Pro Max начнутся 20 сентября. Но для всех ценителей продукции корпорации из Купертино подготовлено эксклюзивное предложение.

Счастливым обладателем новенького телефона можно стать уже 18 сентября. Разумеется, за это придется доплатить небольшую (в сравнении со стоимостью самого телефона) сумму. Возможность первым прикоснуться к новым флагманским телефонам корпорации Apple (ожидается ранее поступление в продажу именно телефонов 11 Pro и 11 Pro Max) представители компании оценили в дополнительные 15 тысяч рублей.

Ожидается, что данное предложение все же будет иметь спрос, несмотря на тот факт, что уже через два дня можно будет приобрести такой же телефон у официальных реселлеров. Тем не менее, спрос рождает предложение. Достаточно вспомнить, как в США проходят продажи новых телефонов Apple, когда люди покупают места в очередях по цене нового телефона. Впрочем, и во Владивостоке есть несколько похожих примеров. Достаточно вспомнить, с каким ажиотажем во Владивостоке в ТРК «Седанка Сити» открывался магазин модной одежды H&M, а также огромные очереди и переполненные парковки в день открытия строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» и ТВК «Калина Молл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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