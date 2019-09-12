Лже-банкиры в Приморье обогатились на 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-12T12:22:05+03:00

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Во Владивостоке перед судом предстали Ольга Б. и Евгений И. за ведение незаконной банковской деятельности. По версии следствия, мужчина и женщина с 2017 года без лицензии занимались кассовым обслуживание клиентов, инкассацией их денег, а также делали расчеты по банковским счетам по поручению физических и юридических лиц.

На своем бизнесе Ольга и Евгений обогатились на 12 миллионов рублей, что считается особо крупным размером. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность». Все члены группы полностью признали свою вину.

Как итог – суд приговорил Евгения И. к 2 годам 6 месяцам колонии условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Ольга Б. получила два года лишения свободы условно и должны будет выплатить 300 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU