Погода во Владивостоке на 16 сентября 2019 года: температура воздуха +22 градуса, без осадков

СЕГОДНЯ 02:53 2019-09-16T02:53:20+03:00

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На погоду в Приморье сегодня, 16 сентября, влияет поле повышенного давления. На небе будет стоять переменная облачность, метеорологи предсказывают дождь только в центральных районах края. Западный и северо-западный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха +20…+25 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. Температура воздуха +20…+22 градуса.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер берет направление с севера. Температура воздуха +22…+24 градуса.

В Находке, по прогнозам синоптиков, дождя не будет. Утренний северо-западный ветер по шкале скорости днем усилится до умеренного. Температура воздуха +23…+25 градусов.

Максимальная зарегистрированная температура воды сегодня в заливе Посьета – 22 градуса выше ноля. В Амурском заливе на несколько делений меньше – 20 градусов. В Находке температура 17 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU