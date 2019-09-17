2019-09-17T02:54:14+03:00
Общество

Приморье лидирует в топе лучших мест для экологического отдыха в России

Соседом нашего края в рейтинге выступило Забайкалье
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморье считается хорошим местом для экологического отдыхаПриморье считается хорошим местом для экологического отдыхаФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Приморье участвует в премии National Geographic Traveler Awards 2019 и, как оказалось, вырывается в лидеры по лучшему экологическому отдыху в России. Вместе с ним рука об руку идет Забайкальский край, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Туристический портал ТурСтатат опубликовал данные, за какие российские регионы больше всего голосуют. Помимо Приморского и Забайскальского края, в в списке оказалась Калмыкия и Чукотка. По мнению пользователей, они могут приглянуться туристу с точки зрения этнического отдыха. А Ленинградская и Тульская – для прогулок с экскурсиями. В Мурманской области гостей могут ожидать различные авантюры. Регион включили в раздел приключенческого отдыха. Алтайский край славится оздоровительным отдыхом, в то время как в Татарстане можно отлично покушать. За последний голосуют в качестве годного гастрономного путешествия. А на Красной поляне можно заняться зимними видами спорта, в том числе и горнолыжным, сообщает РИА VladNews.

Голосование проходит в онлайн-режиме. Поучаствовать можно на сайте National Geographic Россия. Конкурс продлится до 12 октября.

Кстати, у нас на сайте существует раздел, посвященный отдыху, как во Владивостоке, так и по всей России. Там вы можете посмотреть выгодные предложения от гостиниц и туристических компаний. Изучить, куда можно поехать на праздники, где самые лучшие санатории, лечебные источники и просто красивые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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