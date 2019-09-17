Погода во Владивостоке на 17 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:30 2019-09-17T02:30:49+03:00

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На приморскую погоду сегодня, 17 сентября, влияет гребень антициклона. На небе местами облачность. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха 18…23 градуса выше ноля, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Небольшую облачность прогнозируют метеорологи во Владивостоке. Осадков в эти сутки не будет. Утренний северо-западный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. К вечеру поменяет направление – будет дуть с юго-запада. Температура воздуха +18…+20 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Северо-западный и западный ветер по шкале скорости не превысит планку «умеренный». Температура воздуха +21…+23 градуса.

Максимальная зарегистрированная температура воды сегодня в заливе Посьета – 21 градус выше ноля. В Амурском заливе на несколько делений меньше – 19 градусов. В бухте Находка – 17 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU