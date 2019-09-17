2019-09-17T02:30:49+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 17 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков

На погоду в крае влияет гребень антициклона
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке солнечная погодаВо Владивостоке солнечная погодаФото: Татьяна МЕЕЛЬ
Изменить размер текста:

На приморскую погоду сегодня, 17 сентября, влияет гребень антициклона. На небе местами облачность. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер в умеренных пределах. Температура воздуха 18…23 градуса выше ноля, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Небольшую облачность прогнозируют метеорологи во Владивостоке. Осадков в эти сутки не будет. Утренний северо-западный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. К вечеру поменяет направление – будет дуть с юго-запада. Температура воздуха +18…+20 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Северо-западный и западный ветер по шкале скорости не превысит планку «умеренный». Температура воздуха +21…+23 градуса.

Максимальная зарегистрированная температура воды сегодня в заливе Посьета – 21 градус выше ноля. В Амурском заливе на несколько делений меньше – 19 градусов. В бухте Находка – 17 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную девочку, наградили во Владивостоке
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке
Очередной лайнер-гигант взял курс на Владивосток, встречать его будут уже сегодня ночью
В Приморье ищут голубоглазого парня с длинной челкой, пропавшего возле военного гарнизона
Приморский Робин Гуд: военный продал казенное имущество и на эти деньги благоустроил свою часть
Приморье лидирует в топе лучших мест для экологического отдыха в России
Китайцы построили у границы с Приморьем подземную лыжную трассу, где круглый год снег
В Приморье создают этно-парк «Стеклянуха». Пляж со стеклышками тут ни при чем
Слесарь в Находке отпил жидкого стекла
Сержант сядет на 3,5 года за избиение призывника
Как минимум одиннадцатая: машины в Приморье горят одна за другой
Владивостокцы могут выбрать, какую территорию в их городе благоустроят в первую очередь
Погода во Владивостоке на 16 сентября 2019 года: температура воздуха +22 градуса, без осадков
Следователи начали проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии
Прячьте банковские карты подальше от родственников
Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя «Тойотами», в одной из них пострадал ребенок
Погода в Приморье 15 сентября: повышенное давление и теплое море
Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время
В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково
Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане
В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения