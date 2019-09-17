2019-09-17T03:50:51+03:00
Общество

Приморский Робин Гуд: военный продал казенное имущество и на эти деньги благоустроил свою часть

По предоставленным чекам, ни копейки с вырученных денег он себе не взял
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Павлу дали 3,5 года лишения свободы условноПавлу дали 3,5 года лишения свободы условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Павел Гончаров, будучи на военной службе в Приморье, продал государственное имущество и на вырученные деньги благоустроил свою часть. Нарушение является уголовно наказуемым. На днях военный суд вынес Павлу приговор – 3,5 года лишения свободы условно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на главное военное Следственное управление России.

Гончаров был заместителем командира взвода войсковой части 51276. Служил по контракту. Преступление совершил в 2017-2018 годах. Тогда старшина предоставил руководству фальшивые сведения о работе дизельгенераторов. Из-за чего получил «на руки» 38 тонн топлива на сумму свыше 2 миллионов рублей. Горючее Павел продал. И как только выручил деньги, то купил инструменты, отремонтировал служебные помещения и даже оборудовал территорию военной части. На суде обвиняемый предоставил все чеки о расходах - ни копейки себе не взял. Сумма израсходованных денег совпала со стоимостью похищенного топлива.

Гарнизонный военный суд признал Павла Гончарова виновным сразу по двум статьям. Первая касается служебного подлога, повлекшего нарушение прав и интересов государства, а вторая злоупотребления полномочий. Помимо уловного срока, суд также запретил Гончарову один год занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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