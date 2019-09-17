2019-09-17T04:30:39+03:00
Общество

В Приморье ищут голубоглазого парня с длинной челкой, пропавшего возле военного гарнизона

16-летний Даниил Коваленко пропал 13 сентября в Воздвиженке и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Пропавшему парню на вид 16 лет, рост около 170 см, худощавого телосложенияПропавшему парню на вид 16 лет, рост около 170 см, худощавого телосложенияФото: Социальные сети
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В Приморье в военном горнизоне Воздвиженка пропал 16-летний Даниил Коваленко. Парень вышел из дома № 2 по Уссурийской улице еще 13 сентября, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид Даниилу Коваленко 16 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, длинная чёлка зачёсана на левый бок, глаза голубые.

Ориентировка, которую распространяют волонтеры Фото: Социальные сети

Ориентировка, которую распространяют волонтерыФото: Социальные сети

Был одет в тёмно-синие спортивные брюки с надписью «Nike», светлую футболку, тёмную куртку без капюшона и тёмные кроссовки.

Даниил Коваленко пропал 13 сентября и до настоящего времени домой не вернулся Фото: Социальные сети

Даниил Коваленко пропал 13 сентября и до настоящего времени домой не вернулсяФото: Социальные сети

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 102, 8 (4234) 32-30-31 (ОВД России по Уссурийску), либо связаться с волонтерами: 8 (914) 721-22-32, 8 (924) 248-89-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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