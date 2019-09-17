2019-09-17T07:49:02+03:00
Общество

18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке

В результате происшествия никто не пострадал
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье загорелся балконВ Приморье загорелся балконФото: Кирилл ЧАЩИН
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В жилом пятиэтажном доме вчера,16 сентября, произошел пожар. Бороться с огнем прибыли 18 спасателей. ЧП случилось в Советском районе города Владивостока. Никто не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

На пульт пожарной охраны в 16.03 сообщили о возгорании в жилом доме по адресу: улица Кирова, 54. Спустя 8 минут специалисты уже приступили к тушению. Горели два балкона на 4-ом и 5-ом этажах. После тщательной проливки тлеющих конструкций, пожарные объявили полную ликвидацию огня. По времени это заняло чуть больше часа. Площадь горения составила 10 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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