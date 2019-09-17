Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации

СЕГОДНЯ 07:00 2019-09-17T07:06:38+03:00

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Со вчерашнего дня, 16 сентября, на остров Рейнеке не ходит катамаран. Более 140 жителей терпят трудности с переправой. Им приходится едва ли не драться за место в судне на воздушной подушке, которое к тому же еще и ходит один раз в день, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Стационарный пирс на острове находился в аварийном состоянии. По этой причине 16 сентября его закрыли на ремонт. Прежде ходивший к ним катамаран «Москва» просто-напросто не может к ним пришвартоваться. А другой, понтонный пирс, по словам жителей, убрали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732461" frameborder="0"></iframe> Пирс на острове Рейнеке жители восстанавливают своими силами после шторма. Видео: dps_vl.! другой источник

Новый транспорт – владрегул ходит только раз в сутки, в 10 утра, и, как уже упоминалось, вместимость у него ограниченная.

- Сейчас на остров ходит владрегул. Это проблемы не решает: жителям и дачникам острова приходится добираться через остров Попова на частных лодках. И это если еще повезет, - рассказывает один из жителей острова Рейнеке.

Мало того, что им плыть в «объезд» так еще и время катамарана неудобное.

- У нас до 16 сентября был составлен план, как ходит катамаран «Москва» на Рейнеке. Последний день был 15 числа. Теперь он будет ходить 1 раз в день, вечером, на Попова. И с Попова ежедневно в 8 утра, - сообщили в администрации паромной переправы.

То есть, жителям Рейнеке нужно будет по темноте плыть на лодках до своего дома. С тем условием, конечно, что частный транспорт вообще будет.

По словам жителей, на острове прописано 40 человек и больше 100 имеют временную регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU