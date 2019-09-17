2019-09-17T07:06:38+03:00
Общество

Жителей острова Рейнеке отрезало от цивилизации

Около 140 человек терпят трудности из-за отмены рейсового катамарана
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пирс находится в аварийном состоянии. Скрин из видео, предоставленного очевидцемПирс находится в аварийном состоянии. Скрин из видео, предоставленного очевидцем
Изменить размер текста:

Со вчерашнего дня, 16 сентября, на остров Рейнеке не ходит катамаран. Более 140 жителей терпят трудности с переправой. Им приходится едва ли не драться за место в судне на воздушной подушке, которое к тому же еще и ходит один раз в день, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Стационарный пирс на острове находился в аварийном состоянии. По этой причине 16 сентября его закрыли на ремонт. Прежде ходивший к ним катамаран «Москва» просто-напросто не может к ним пришвартоваться. А другой, понтонный пирс, по словам жителей, убрали.

Пирс на острове Рейнеке жители восстанавливают своими силами после шторма. Видео: dps_vl.! другой источник

Новый транспорт – владрегул ходит только раз в сутки, в 10 утра, и, как уже упоминалось, вместимость у него ограниченная.

- Сейчас на остров ходит владрегул. Это проблемы не решает: жителям и дачникам острова приходится добираться через остров Попова на частных лодках. И это если еще повезет, - рассказывает один из жителей острова Рейнеке.

Мало того, что им плыть в «объезд» так еще и время катамарана неудобное.

- У нас до 16 сентября был составлен план, как ходит катамаран «Москва» на Рейнеке. Последний день был 15 числа. Теперь он будет ходить 1 раз в день, вечером, на Попова. И с Попова ежедневно в 8 утра, - сообщили в администрации паромной переправы.

То есть, жителям Рейнеке нужно будет по темноте плыть на лодках до своего дома. С тем условием, конечно, что частный транспорт вообще будет.

По словам жителей, на острове прописано 40 человек и больше 100 имеют временную регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Байкер в Приморье вылетел на встречку и погиб от столкновения с автомобилем
Инспекторов ДПС, спасших семимесячную девочку, наградили во Владивостоке
А теперь «уголовка»: директор приморской компании задолжал 1 миллион за свет
18 пожарных тушили огонь в пятиэтажном доме во Владивостоке
Очередной лайнер-гигант взял курс на Владивосток, встречать его будут уже сегодня ночью
В Приморье ищут голубоглазого парня с длинной челкой, пропавшего возле военного гарнизона
Приморский Робин Гуд: военный продал казенное имущество и на эти деньги благоустроил свою часть
Приморье лидирует в топе лучших мест для экологического отдыха в России
Погода во Владивостоке на 17 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Китайцы построили у границы с Приморьем подземную лыжную трассу, где круглый год снег
В Приморье создают этно-парк «Стеклянуха». Пляж со стеклышками тут ни при чем
Слесарь в Находке отпил жидкого стекла
Сержант сядет на 3,5 года за избиение призывника
Как минимум одиннадцатая: машины в Приморье горят одна за другой
Владивостокцы могут выбрать, какую территорию в их городе благоустроят в первую очередь
Погода во Владивостоке на 16 сентября 2019 года: температура воздуха +22 градуса, без осадков
Следователи начали проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии
Прячьте банковские карты подальше от родственников
Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя «Тойотами», в одной из них пострадал ребенок
Погода в Приморье 15 сентября: повышенное давление и теплое море
Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время
В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково
Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане
В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения