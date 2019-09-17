Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-17T10:14:39+03:00

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Граждане во Владивостоке могут встретиться и поговорить с главным инспектором МВД России. Полковник полиции Юрий Георгиевич Плющ проведет личный прием 28 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России.

Встреча будет проходить с 09.00 утра и до 18.00 часов вечера в Управлении МВД по Приморскому краю. Находится по адресу: город Владивосток, улица Алеутская, дом 44. Входить нужно с торца здания, это со стороны улицы Фонтанной.

Для встречи можно заранее записаться по телефону: 8 (423) 221 43 86.

ИСТОЧНИК KP.RU