Поговорим? Во Владивостоке можно будет лично встретиться с полковником МВД России
Представитель ведомства в конце этого месяца проведет прием граждан
Представитель аппарата МВД России проведет прием граждан во Владивостоке. Фото предоставлено: УМВД России по Приморскому краю
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Граждане во Владивостоке могут встретиться и поговорить с главным инспектором МВД России. Полковник полиции Юрий Георгиевич Плющ проведет личный прием 28 сентября, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России.
Встреча будет проходить с 09.00 утра и до 18.00 часов вечера в Управлении МВД по Приморскому краю. Находится по адресу: город Владивосток, улица Алеутская, дом 44. Входить нужно с торца здания, это со стороны улицы Фонтанной.
Для встречи можно заранее записаться по телефону: 8 (423) 221 43 86.
ИСТОЧНИК KP.RU