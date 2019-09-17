С жительницы Приморья за покупку джинсов сняли сумму в 10 раз больше

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-17T12:23:45+03:00

Девушка долго не могла получить свои деньги обратно

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Жительница Приморья купила джинсы за 21 000 рублей, вместо 2 100. Кассир сняла с клиентки на один ноль больше, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Девушка рассказала, что посетила известный в Приморье магазин. Там она оплатила покупку при помощи безналичного расчета, с телефона. Чек сохранила.

- Спустя пару часов пришло СМС на телефон о списании 21 000 рублей. Позвонила в банк, мне сказали идти в магазин, - рассказала девушка.

Девушка предоставила доказательства. Источник фото: VladNews

Она вернулась туда, где приобретала джинсы. Только вот продавец возвращать деньги не спешила. Лишь только после долгих разговоров, клиентке вернули ее же 18 900 рублей. Отдали наличными.

- И в след сказала: «Внимательней надо быть». Интересно, это она себе или мне?! В общем, будьте внимательнее. Но я ждала хотя бы извинений! - закончила историю девушка.

О неприятном инциденте она рассказала РИА VladNews.

ИСТОЧНИК KP.RU