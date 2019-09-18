Погода в Приморье на 18 сентября: местами пройдут дожди различной степени мощности
На приморскую погоду сегодня, 18 сентября, влияют фронтальные разделы. На небе преимущественно переменная облачность. Местами по краю пройдут умеренные дожди. В отдельных районах возможна гроза. Западный ветер по скорости достигнет планку «сильного». Средняя температура воздуха +9…+18 градусов – впервые за многие месяцы термометры показывают настолько низкие значения.
Переменную облачность, без осадков прогнозируют синоптики во Владивостоке. Сильный ветер дует с двух направлений: севера и северо-запада. Температура воздуха +15…+17 градусов.
Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер направляется с запада и северо-запада. Температура воздуха +16…+18 градусов.
Переменная облачность и без осадков в Находке. Северный и северо-западный ветер в течение дня разойдется от умеренного до сильного. Температура воздуха +17…+19 градусов.
Максимальная измеряемая температура зарегистрирована сегодня в заливе Посьета – 20 градусов выше ноля. В Амурском заливе на одно деление меньше – 19 градусов. В бухте Находка – 16 градусов со знаком плюс.
ИСТОЧНИК KP.RU