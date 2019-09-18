Выехала на встречку с тремя маленькими детьми в салоне и столкнулась с грузовиком: на Шаморовской трассе произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 04:44 2019-09-18T04:44:50+03:00

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Пять человек пострадали в результате ДТП на Шаморовской трассе. Женщина-водитель выехала на встречную полосу с тремя детьми в салоне и столкнулась с грузовым автомобилем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Автоледи была за рулем машины Тойота Виш. Двигалась со стороны бухты Лазурной в направлении улицы Фадеева. В районе бухты Щитовой женщина не справилась с управлением, и ее транспорт вылетел на встречную полосу. Там столкнулся с грузовиком Исузу Эльф.

В легковушке находились трое детей: десяти и шести лет, а также совсем кроха, которому нет и двух. Медицинская помощь потребовалась всем участникам аварии. Десятилетнюю девочку госпитализировали. Других детей тщательно обследуют и устанавливают тяжести повреждений. По предварительным данным, у женщины-водителя переломы, у водителя грузовика раны на голове, в том числе и на лице.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU