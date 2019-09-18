2019-09-18T05:33:33+03:00
Общество

Поиски голубоглазого парня с длинной челкой завершены

16-летний Даниил Коваленко пропал 13 сентября в Воздвиженке Приморского края
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Поиски Даниила Коваленко завершены.Поиски Даниила Коваленко завершены.Фото: Социальные сети
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В Приморье завершены поиски Даниила Коваленко, который ушел из дома в Воздвиженке 13 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Как сообщает ПРОО «ПримПоиск», молодого человека нашли живим. Ему теперь ничего не угрожает. Волонтерское содружество выражает благодарность всем участникам поисковой операции.

Напомним, Даниил Коваленко пропал недалеко от военного горнизона Воздвиженка - он вышел из дома № 2 по Уссурийской улице 13 сентября, и до момента его обнаружения не было никакой информации о его местонахождении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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