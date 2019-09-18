В День тигра традиционно ограничат движение автомобилей во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-18T06:57:27+03:00

Празднование пройдет в два дня: 28 и 29 сентября

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Автомобильное движение временно ограничат 29 сентября во Владивостоке. В последнее воскресенье месяца граждане будут праздновать День тигра, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Движение и парковку машин ограничат в основном на центральных улицах города. Под распоряжение попадают участки дорог:

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской с 10:20 до 13:20;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской с 11:50 до 14:00;

-по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской с 11:50 до 14:00;

- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской.

Ограничение движения будет и на территории парковки около здания белого дома во Владивостоке. Его введут с 6 часов утра до 11 часов вечера.

Объехать можно будет по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, проспектам Красного Знамени и Партизанскому.

Напомним, что для гостей и жителей города подготовлена интересная праздничная программа к Дню тигра, включающая выступление таких групп, как «Серьга» и Uma2rman. Все желающие также могут принять участие в легендарном «тигрином шествии». Его, кстати, будет оценивать жюри! Колонны будут пристально изучать на соответствие тематике и яркости.

ИСТОЧНИК KP.RU