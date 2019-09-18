2019-09-18T07:30:50+03:00
Происшествия

Женщина несколько месяцев не замечала, что с ее карты списали 143 тысячи

Несовершеннолетнюю девушку обвиняют в уголовном преступлении
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушку осудят за кражуДевушку осудят за кражуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шестнадцатилетняя девушка из Артема похитила 143 тысячи рублей у своей соседки. Деньги подросток потратила на развлечения. Теперь на несовершеннолетнюю заведено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

Женщина попросила свою соседку, юную девушку, помочь ей установить мобильное приложение банка на телефон. Подросток помогла, чужие карты все активировала. Только вот не преминула запомнить и пароли. Так, несколько позже она парой нажатий кнопок перевела с чужого счета себе и другу 143 тысячи рублей.

Соседка хищение заметила только спустя пару месяцев. К этому времени девушка уже все деньги прогуляла. Теперь ее обвиняют в известной 158 статье – кража. Следственный органы передали все собранные доказательства для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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