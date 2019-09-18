«Что произошло с имуществом, мы пока до конца не понимаем и не знаем» - депутат приморского заксобрания о потерянных вместе с «Хаяттами» вещах

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-18T10:43:12+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Приморья признались, что, несмотря на то, что «Хаятты» проданы, вопрос с имуществом, которое в них находилось, до сих пор открыт.

В свое время гостиницы «Хаятт» обошлись краю в 18,5 миллиардов рублей. За их продажу удалось выручить лишь 3,7 миллиардов. Депутаты выделяли миллиардные ассигнования на докапитализацию АО «Наш дом Приморье», при этом, по их же словам, они не всегда владели ситуацией по краевым предприятиям.

- Мы понимаем, что на сегодняшний день гостиницы проданы, но что произошло с имуществом, которое находилось на складах, мы пока до конца не понимаем и не знаем, - поделился парламентарий Игорь Чемерис.

Чтобы впредь владеть большей информацией при работе с проектами, депутат выступил с инициативой: дать приморским членам парламента право участвовать в принятии стратегических решений по работе краевых предприятий, фондов и корпораций, в которых субъект РФ выступает учредителем. Для этого необходимо внести поправки в законодательство региона.

Губернатор на предложение отреагировал положительно. Вероятно вскоре депутаты получат право представлять интересы Приморья на общих собраниях акционеров, в советах директоров (наблюдательном совете), ревизионных комиссиях и счетных комиссиях акционерных обществ, сообщило ИА PrimaMedia.

ИСТОЧНИК KP.RU