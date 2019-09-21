Скончался водитель Тойоты, попавший в ДТП по дороге на закрытие дрифт-сезона в Приморье

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-21T14:29:57+03:00

Погибший мужчина порядка 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Фото: Милана СОКОЛ

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ДТП случилось сегодня, 21 сентября, в полдень в районе первой транспортной развязки на автодороге «Подъезд к Международному терминалу Кневичи». Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции города Артема. Оказалось, что 27-летний водитель иномарки Тойота Креста не справился с управлением в то время, как машину стало заносить на повороте, и столкнулся в движущимся в противоположном направлении Ленд Ровером.

По тревожному вызову на место происшествия съехались не только сотрудники Госавтоинспекции, но медики бригады скорой помощи.

- В результате автоаварии травмы получили водитель и 20-летняя пассажирка Тойоты. Они были госпитализированы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -27-летний мужчина впоследствии скончался.

По факту ДТП назначена доследственная проверка. Уже известно, что погибший мужчина порядка 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU