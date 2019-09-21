Смертельная авария в Приморье попала на видео

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-21T18:30:18+03:00

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Авария с участием Toyota Cresta и Range Rover, произошедшая в Приморье в выходной, попала на запись видеорегистратора очевидца. В распоряжении редакции «КП»-Владивосток» оказались эксклюзивные кадры ДТП, которые могут помочь в его последующем разборе. По факту аварии уже назначена проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733449" frameborder="0"></iframe> Страшное ДТП в Приморье запечатлел видеорегистратор.Милана СОКОЛ

На кадрах видеозаписи отчетливо заметно, как синяя Toyota Cresta буквально таранит, движущийся в попутном направлении автомобиль. При этом Range Rover получает незначительные кузовные повреждения задней части, а Cresta оказалась искорежена до неузнаваемости. Удар пришелся в правую – водительскую сторону, от чего рулевого седана зажало в салоне. Судя по всему, в машине заклинило педали. «Гонка» еще несколько минут шлифовала асфальт, пока не лопнули покрышки. Как ранее писала «Комсомолка», на помощь автомобилисту поспешил дежуривший в районе «Примринга» экипаж и очевидцы. В момент происшествия в машине также находилась пассажирка, девушку быстро вытащили из авто, доставив на безопасное расстояние.

На место столкновения в срочном порядке приехал пожарный расчет, обеспечивавший безопасность на соревнованиях, которые проходили на «Приморском кольце». Брандместеры оперативно пролили задымившуюся машину и деблокировали пострадавшего.

Брандмейстеры пролили автоФото: Милана СОКОЛ

По словам очевидцев, с приездом скорой оказалось некое промедление. Не исключено, что врачам пришлось согласовывать свои действия через диспетчерскую. Однако до прибытия бригад, первую помощь пострадавшему оказал медицинский работник, проезжавший мимо. Но никто из присутствующих не мог предположить, что травмы водителя «Тойоты» будут смертельными. Парень хоть и жаловался на боль, но находился в сознании.

Пока спасатели деблокировали пострадавшего, медицинский работник оказывала ему первую помощьФото: Милана СОКОЛ

Согласно официальной информации, поступившей от пресс-службы ОМВД России по городу Артему, молодой мужчина неоднократно привлекался за превышение скоростного режима. Только за этот год он попал в поле зрения полицейских 10 раз. Парень заботливо апгрейдил свое скоростное авто, интересовался драг-рейсингом и постигал азы дрифта. Эти увлечения и оказалось в итоге фатальными.

В причинах произошедшей трагедии теперь предстоит разобраться специалистам. Стоит отметить, что подходящую под описание Toyota очевидцы видели на трассе незадолго до происшествия. Похожая машина стояла на обочине, с включенной «аварийкой». ДТП могло произойти именно из-за технических неполадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU