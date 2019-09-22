2019-09-22T03:08:10+03:00
Общество

Погода в Приморье на 22 сентября 2019 года: без осадков, температура воздуха до +21 градуса

Метеорологические условия в крае определяет поле повышенного давления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке переменная облачностьВо Владивостоке переменная облачностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На приморскую погоду сегодня, 22 сентября, влияет поле повышенного давления. На небе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер берет направление преимущественно с севера, по скорости - умеренный. Температура воздуха 16...21 градус со знаком плюс.

Переменная облачность во Владивостоке. По прогнозам синоптиков, осадков в течение суток не выпадет. Ветер дует с севера и северо-запада. К вечеру от умеренного разойдётся до сильного. Температура воздуха +16...+18 градусов.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Северо западный ветер по шкале силы - от слабого до умеренного. Температура воздуха +18...+20 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Северный и северо-западный ветер, по шкале, не превысит показатель «умеренный». Температура воздуха +19...+21 градус.

Максимальная измеряемая температура воды в Приморье зарегистрирована сегодня в заливе Посьета - 18 градусов выше ноля. В Амурском заливе на одно деление меньше - 17 градусов. В бухте Находка 14 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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