2019-09-22T05:04:17+03:00
Общество

Двух выживших после взрыва гранаты в Находке выписали из больницы

Мужчину и женщину госпитализировали более трех недель назад
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Оба пациента в удовлетворительном состоянииОба пациента в удовлетворительном состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двоих выживших после взрыва гранаты в жилом доме в Находке выписали из больницы. Мужчина и женщина свыше трех недель проходили лечение. Врачи дают благоприятный прогноз об их дальнейшей реабилитации, сообщает «Комсомольская правда –Владивосток».

В жилом доме в Находке 26 августа прогремел взрыв. Два человека погибли на месте, еще двое получили минно-взрывные травмы. Здание не обрушилось. Прибывшие в квартиру врачи обнаружили выживших в крайне тяжелом состоянии. На нашем сайте «КП – Владивосток» мы размещали видео кровавой картины, снятое фельдшером. Даже с учетом цензуры запись не для слабонервных.

Несмотря на то, что полученные от взрыва травмы, считаются одними из самых сложных в лечении. Врачи с успехом провели ряд операций. Благодаря их усилиям заживление ран у мужчины и женщины происходит без осложнений, и пару уже выписали. Главврач больницы рассказал, что за последние двадцать лет, с тех пор как минули лихие 90-е, в их больницу не поступали пациенты с минно-взрывными травмами. Тем не менее, состояние у некогда пострадавших сейчас удовлетворительное.

Напомним, что информацию о том, откуда все-таки взялась граната, предстоит разобраться следствию. Комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 – причинение смерти по неострожности двум и более людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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