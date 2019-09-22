2019-09-22T11:16:20+03:00
Общество

«Утонули в мусоре»: жители бараков в Артеме кричат о помощи

Граждане собираются обратиться в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жители собираются обратиться в суд. Скрин из видеоЖители собираются обратиться в суд. Скрин из видео
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Владельцы бараков от №5 до №18 по улице Куйбышева в Артёме утверждают, что живут в аварийных условиях, и их «лачуг» нет ни в одной программе по переселению. На 18 бараков построен один туалет, а район буквально завален мусором, который не вывозится, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам жителей, их дома были построены еще в 1932 году. Долгое время они должны были подлежать сносу, поскольку ремонтировать там нечего: стены отошли от пола и сыплются, полы прогнили. Тем не менее, весть о переезде они так и не получали. Зато к ним в двери постучалась управляющая компания.

- Мало того, недавно у нас самым неожиданным образом объявилась управляющая компания, которая тут же обложила жителей бараков ежемесячным сбором на содержание жилья и текущий ремонт! Что они собираются ремонтировать?! Рассыпавшиеся стены и разрушенные печные трубы?! Есть ли вообще предел наглости у этих ненасытных грабителей? Не гнушаются брать деньги за вывоз мусора, в котором мы уже буквально утонули! – возмущаются жители бараков.

Жительница засняла обстановку около бараков. Видео из социальных сетей.! другой источник

Также они рассказали, что ходят в туалет на соседнюю улицу, потому что на столько жителей у них всего лишь 1 туалет.

- Бабушки 82 года и старше, которые еле ходят, должны через дорогу, на соседнюю улицу, бежать в туалет. Если успеют и если по дороге ноги не переломают. Мусор тоже должны через улицу относить. На 18 бараков поставили 2 контейнера. Как возможно пожилым людям нести свои пакеты с мусором и вёдра с помоями бог знает куда?

Жители утверждают, что уже не просят, а требуют разобраться в их ситуации. Планируют обратиться в Генеральную прокуратуру и в администрацию Президента.

- Пишем сейчас везде, звоним. В суд подавать будем. Если не помогут, то полетим в Москву, - заключили владельцы бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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