Как в GTA: на машине вылетел со скалы и ударился об берег

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-22T12:57:54+03:00

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В поселке Рыбачий, сегодня, 22 сентября, машина на высокой скорости вылетела со скалы и ударилась о берег моря. Водитель чудом остался жив, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В социальных сетях появились фотографии с разбитым автомобилем на побережье. Очевидцы рассказали, что отправились на рыбалку. Было раннее утро, около половины седьмого. Мужчины надували лодку в тот момент, когда произошёл странный инцидент с пролетающей рядом машиной. Рыбаки же и помогли горе-водителю.

- Шофера выбросило в воду. Достали, вызвали скорую, - рассказали свидетели картины.

По их словам, водитель был в сознании и трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU