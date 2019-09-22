Как в GTA: на машине вылетел со скалы и ударился об берег
В поселке Рыбачий, сегодня, 22 сентября, машина на высокой скорости вылетела со скалы и ударилась о берег моря. Водитель чудом остался жив, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
В социальных сетях появились фотографии с разбитым автомобилем на побережье. Очевидцы рассказали, что отправились на рыбалку. Было раннее утро, около половины седьмого. Мужчины надували лодку в тот момент, когда произошёл странный инцидент с пролетающей рядом машиной. Рыбаки же и помогли горе-водителю.
- Шофера выбросило в воду. Достали, вызвали скорую, - рассказали свидетели картины.
По их словам, водитель был в сознании и трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU