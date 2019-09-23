Погода в Приморье на 23 сентября 2019 года: температура воздуха до +23 градусов

СЕГОДНЯ 02:36 2019-09-23T02:36:05+03:00

Во Владивостоке без осадков Фото: Семен АПАСОВ

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На приморскую погоду сегодня, 23 сентября, влияет поле пониженного атмосферного давления. На небе переменная облачность. На юго-востоке небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с севера. На побережье его скорость усиливается. Температура воздуха +15…+20 градусов.

Переменная облачность во Владивостоке. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Сильный ветер дует с севера. Температура воздуха +18…+20 градусов.

В Уссурийске, как и в приморской столице, переменная облачность, без осадков. Северный ветер в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха +18…+20 градусов.

Максимальная измеряемая температура воды зарегистрирована в заливе Посьета - 18 градусов выше ноля. На одно деление ниже в Амурском заливе - 17 градусов. В бухте Находка - 14 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU