Байкер не заметил человека на пешеходном переходе и сбил его насмерть
Мотоциклист на проезжей части в районе поворота на Садгород не заметил человека и на полной скорости сбил его. Тот переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда кареты скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Байк двигался с Океанской в направлении Угольной. В результате столкновения у транспорта отказали тормоза. И тот проехал еще несколько десятков метров. Водителя-мотоциклиста госпитализировали с травмами конечностей.
Через короткий промежуток времени на том же смертельном участке произошли еще две аварии. Одно из ДТП было из-за того, что водитель Toyota Allion резко затормозил при виде жесткой картины с участием мотоцикла и человека. В машину него врезался автомобиль Hyundai.
ИСТОЧНИК KP.RU