Байкер не заметил человека на пешеходном переходе и сбил его насмерть

СЕГОДНЯ 03:44 2019-09-23T03:44:15+03:00

Рядом с местом ДТП произошли еще две аварии

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Мотоциклист на проезжей части в районе поворота на Садгород не заметил человека и на полной скорости сбил его. Тот переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда кареты скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Байк двигался с Океанской в направлении Угольной. В результате столкновения у транспорта отказали тормоза. И тот проехал еще несколько десятков метров. Водителя-мотоциклиста госпитализировали с травмами конечностей.

Через короткий промежуток времени на том же смертельном участке произошли еще две аварии. Одно из ДТП было из-за того, что водитель Toyota Allion резко затормозил при виде жесткой картины с участием мотоцикла и человека. В машину него врезался автомобиль Hyundai.

ИСТОЧНИК KP.RU