Стильный Владивосток: администрация устраивает конкурс на лучшие дизайн-проекты ларьков

СЕГОДНЯ 04:19 2019-09-23T05:55:33+03:00

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Повторный конкурс на лучшие дизайн-проекты стартовал с сегодняшнего дня, 23 сентября. Власти города хотят сформировать единый стиль у нестационарных торговых объектов. В соревновании могут принять участие все желающие, в том числе и архитекторы-любители, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока. Победители получат дипломы почета.

Конкурс проводит городское управление градостроительства и архитектуры. Дизайн нужно будет разработать для четырех зон: исторической части города, гостевого маршрута, территории жилых районов Владивостока и для прибрежных территорий массового отдыха.

Номинаций будет восемь: павильоны (площадь не более 100 кв.м., высота не более 5 м), киоски (площадь до 20 кв. м, высота не более 4 м), торговые галереи, бахчевые развалы, елочный базар, торговые тележки, а также лотки для торговли мороженым и сувенирной продукции.

- Мы хотим сформировать единый стиль нестационарных объектов во Владивостоке. Это позволит сделать наш город внешне более привлекательным и эстетичным. Также мы уверены, что формирование единого стиля в городе позволит повысить привлекательность Владивостока среди туристов, - поделилась Татьяна Шлеина, представитель администрации Владивостока.

Количество работ на конкурс неограниченно.

Свои дизайн-проекты и заявление для участия надо подать до 29 ноября. Материалы принимают по адресу: Западная улица, 15, кабинет 603. Организация работает в будние дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Телефон управления: 252-75-42. Также можно отправить по почте - ugia@vlc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU