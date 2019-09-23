2019-09-23T05:52:48+03:00
Происшествия

Пьяному дебоширу, который размахивал пистолетом около кафе, грозит до четырех лет тюрьмы

При аресте мужчина сопротивлялся, и его посадили на 10 суток
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На мужчину завели уголовное делоНа мужчину завели уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Приморец устроил дебош около кафе на улице Карла Маркса. Распугивал окружающих, размахивая предметом, похожим на пистолет. При задержании нарушитель стал сопротивляться. Полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

Никто из окружающих не пострадал. За неповиновение сотрудникам полиции мужчине дали 10 суток административного ареста. Но на этом его наказание может не закончиться. Теперь ему грозит еще и срок лишения свободы до 4 лет тюрьмы. Дознаватель возбудил на него уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Поскольку предмет, обнаруженный при нем, конструктивно напоминал пистолет кустарного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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