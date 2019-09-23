Столкнулся с большегрузом: водитель выжил, а его Toyota Harrier восстановлению не подлежит

СЕГОДНЯ 05:21 2019-09-23T05:51:31+03:00

О водителе легковушки говорят, что он "родился в рубашке"

Предполагают, что шофер легковой машины не справился с управлением

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ДТП произошло утром, поблизости с Уссурийском, на федеральной трассе около развилки по направлению в Хабаровск. Toyota Harrier врезался в фуру. Удар был настолько мощный, что легковушка полностью разбилась и не подлежит восстановлению. При этом все участники аварии выжили, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В социальных сетях о водителе легкового автомобиля говорят «родился в рубашке». Кто-то даже посоветовал начать ходить в церковь теперь.

- Пусть в церковь бежит водитель, свечку ставить ангелу хранителю своему. Второй день рождения ему подарили небеса, - пишет некая Елена из Владивостока.

На месте дорожного происшествия работают патрульно-постовые службы. Сотрудники выясняют обстоятельства тяжелого ДТП. По предварительному заключению водитель Toyota Harrier не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU