Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма

СЕГОДНЯ 05:57 2019-09-23T05:57:42+03:00

Пользователи сети уверены, это произошло после «приговора» местных жителей об их роли в ЧП

Изменить размер текста: A A

21 сентября ранним утром в ТЦ «Максим» во Владивостоке произошел пожар. Очаги горения были на верхнем этаже здания. Огонь стремительно распространялся, и спустя время пламя уже перебросилось на нижние этажи ТЦ. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС полностью побороли огонь лишь спустя сутки. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, но предприниматели потерпели колоссальные убытки.

По словам очевидцев, причина пожара - взрыв газового баллона в кафе «Саможар». К такому же мнению склоняется известный историк-краевед Виктор Калинин, который уверен, что взорвался баллон в то время, как повара разогревали плиты.

- На моем опыте почти все пожары в ТЦ Владивостока возникали именно по этой причине, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. – Повара обычно около 6 утра начинают разогревать плиты. Как раз в это время и начал гореть ТЦ. Разумеется, точную причину возникновения пожара озвучат сотрудники МЧС после проведения ряда экспертиз, но думаю, что она совпадет с мнением горожан и моим личным

Большинство пользователей сети вынесли приговор кафе «Саможар» за пожар в ТЦ. Он расположен на пятом этаже здания, возгорание началось именно здесь. После нападок или для того чтобы избежать упреков и обвинений, руководство заведения удалило свой аккаунт из инстаграма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Особое внимание детским зонам и фуд-кортам»: мэр Владивостока поручил проверить все торговые центры после пожара в «Максиме»

Глава города уверен, когда речь идет о жизнях людей, надо работать на опережение [видео]

Арендаторов сгоревшего ТЦ «Максим» во Владивостоке пускают к своим торговым точкам

Пока частично открыт первый этаж здания, где находится много ювелирных магазинов [видео]

«Еще немного, и было бы, как в «Зимней вишне»: пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке тушили больше 7 часов

Прокуратура уже проводит проверку [фото, видео]

Роковая суббота: в день пожара ТЦ «Максим» должен был праздновать 15-летний юбилей

К счастью, происшествие случилось не в момент торжества [видео]

Президент DNS: Ущерб на десятки миллионов. Но представьте, если бы все загорелось при покупателях

Дмитрий Алексеев прокомментировал «Комсомолке» пожар в ТЦ «Максим», где выгорел один из магазинов сети (читайте также...)

Появилось видео, снятое внутри горящего ТЦ «Максим»

Жуткие кадры подтверждают масштаб бедствия - внутри выгорело несколько этажей [видео]

Сколько стоит сгоревший во Владивостоке торговый центр "Максим"

Оценить здание частично можно благодаря публичной кадастровой карте

Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке: площадь горения 1000 квадратных метров, предприниматели терпят колоссальные убытки

ИСТОЧНИК KP.RU