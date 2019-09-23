2019-09-23T05:57:42+03:00
Происшествия

Кафе «Саможар» после пожара в ТЦ «Максим» во Владивостоке удалился из инстаграма

Пользователи сети уверены, это произошло после «приговора» местных жителей об их роли в ЧП
Кристина ГРИН
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Пожар начался на пятом этаже ТЦ, там находится кафе. Фото: alexander_khitrov.Пожар начался на пятом этаже ТЦ, там находится кафе. Фото: alexander_khitrov.
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21 сентября ранним утром в ТЦ «Максим» во Владивостоке произошел пожар. Очаги горения были на верхнем этаже здания. Огонь стремительно распространялся, и спустя время пламя уже перебросилось на нижние этажи ТЦ. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС полностью побороли огонь лишь спустя сутки. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, но предприниматели потерпели колоссальные убытки.

По словам очевидцев, причина пожара - взрыв газового баллона в кафе «Саможар». К такому же мнению склоняется известный историк-краевед Виктор Калинин, который уверен, что взорвался баллон в то время, как повара разогревали плиты.

- На моем опыте почти все пожары в ТЦ Владивостока возникали именно по этой причине, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. – Повара обычно около 6 утра начинают разогревать плиты. Как раз в это время и начал гореть ТЦ. Разумеется, точную причину возникновения пожара озвучат сотрудники МЧС после проведения ряда экспертиз, но думаю, что она совпадет с мнением горожан и моим личным

Большинство пользователей сети вынесли приговор кафе «Саможар» за пожар в ТЦ. Он расположен на пятом этаже здания, возгорание началось именно здесь. После нападок или для того чтобы избежать упреков и обвинений, руководство заведения удалило свой аккаунт из инстаграма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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