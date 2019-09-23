2019-09-23T06:30:28+03:00
Общество

«С середины недели температура в Приморье может перевалить за 25-градусную отметку»: главный синоптик края

До конца сентября эксперты в гидрометеорологии обещают теплую солнечную погоду
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Борис Кубай рассказал о погоде в сентябреБорис Кубай рассказал о погоде в сентябреФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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До конца сентября, по прогнозам синоптиков, в Приморье будет теплая солнечная погода. Главный синоптик региона Борис Кубай рассказал, что температура будет выше нормы на 2-4 градуса. А в некоторых местах и вовсе может переваливать за 25-градусную отметку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Начальник управления «Примгидромета» объяснил, что тепло будет вызвано особенностями атмосферной циркуляции в тропосфере.

- На территорию Приморья будет поступать воздушная масса с запада, юго-запада, из Китая, где по-прежнему господствует субтропический воздух, - поделился Борис Кубай. В их центре собираются внимательно следить за перемещением холодных атмосферных фронтов, в сопровождении грозовых ливней, поскольку они настораживают местных синоптиков.

По уверению главного краевого метеоролога, тайфун «Тапа» практически не заденет Приморье. Он будет перемещаться над Японским морем в направлении острова Хоккайдо и интенсивные дожди пройдут вдоль его пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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