Известный фотограф проведет бесплатный мастер-класс во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-23T07:09:41+03:00

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Известный фотограф Вита Витагра сегодня, 23 сентября, в 18 часов вечера в молодежной библиотеке «БУК» проведет бесплатный мастер-класс. Эксперт поделится секретами фотоискусства с горожанами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Лекция будет интересна не только люителям, но и профессиональным фотографам. Вита планирует рассказать, как отбирать собственные фотографии для участия в конкурсе «Посмотри на Владивосток». Она является автором проекта, поэтому точно знает, на что в первую очередь обязательно обратит внимание жюри конкурса.

- Фотографу мало уметь замечать всё интересное, новое, необычное, красивое, что происходит вокруг. Надо уметь ещё и поймать этот бесценный момент в кадр. А вот как это сделать, я как раз и расскажу всем, кто придёт в «БУК» на мой мастер-класс, - говорит Вита.

Напомним, что вход на встречу свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU