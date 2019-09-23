2019-09-23T09:03:20+03:00
Спорт

Прозрачные волны, попутный ветер и спортивный азарт: яхтсмены Приморья завершили парусный сезон в Находке

Спортсмены устроили красочные соревнования и определили сильнейших яхтсменов края
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Приморские яхтсмены завершили очередной сезон красочными соревнованиями в Находке. В регатах принимали участие не только признанные профессионалы и мастера своего дела, но и юные яхтсмены - подрастающая смена нынешних титулованных спортсменов.

Финальным этапом сезона стали соревнования в рамках Кубка Находкинского городского округа по парусному спорту. Чистое море, попутный ветер, позитивное настроение - неизменные спутники яхтсмена. Всего в соревнованиях приняло участие более 160 спортсменов.

22 сентября в финальный гоночный день в детском флоте прошли две гонки при нестабильном ветре, который буквально за пару часов зашёл с юга на север. «Оптимисты» в перерывах между гонками учились прямо на воде, советовались с тренерами и разбирали сложные ситуации.

- Наши дети занимаются только первый сезон, им было важно пройти всю дистанцию от начала до конца и увидеть, как нужно действовать, когда флота много, - говорит организатор регаты Анна Санникова. - Парусная секция у нас молодая, но мы с удовольствием учим ребят и видим, как они хотят учиться и тянутся к лучшим результатам.

Одновременно с малышами на воде за кубок боролись и крейсерские яхты. Группы «25 футов», «Конрад 25Р» и Open гонялись по одной дистанции, а для класса ORC была выставлена отдельная.

Участники соревнований отмечают, что регата в Находке имеет свой неповторимый шарм. Чистая акватория, прозрачные волны, небесная синева и попутный ветер - неизменные спутники всякой регаты в Находке. Кроме того в преддверии финала сезона всегда обостряется спортивный азарт участников. С каждым годом популярность парусного спорта в Приморье только растет. Как отмечают организаторы соревнований, что в этом году к ним присоединилось 25 гоночных яхт из Владивостока, Артёма и Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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