2019-09-24T02:26:55+03:00
Общество

Погода в Приморье на 24 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков

На метеорологические условия в крае влияет поле повышенного давления
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке солнечноВо Владивостоке солнечноФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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На погоду в Приморье сегодня, 24 сентября, влияет поле повышенного атмосферного давления. На небе незначительная облачность, осадков не ожидается. Умеренный ветер берет направление преимущественно с севера. Температура воздуха +16…+20 градусов.

Небольшая облачность во Владивостоке. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Сильный ветер дует с севера. Температура воздуха +18…+20 градусов.

В отличие от приморской столицы, в Уссурийске переменная облачность, но также без осадков. Северный и северо-западный ветер в пределах - от умеренного до сильного. Температура воздуха +19…+21 градус.

В Находке переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер по шкале силы не превысит значения «умеренный». Температура воздуха +19…+21 градус.

Максимальная измеряемая температура приморских вод сегодня зарегистрирована в заливе Посьета – 18 градусов выше ноля. На одно деление меньше в Амурском заливе – 17 градусов. В бухте Находка – 14 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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